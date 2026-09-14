Varanasi News: 65वें सुब्रतो कप के लिए वाराणसी की फुटबॉल टीम नई दिल्ली रवाना

विज्ञापन

वाराणसी की आदर्श सेवा विद्यालय की टीम ने 1977 और 1989 में खिताब जीत शहर का नाम रोशन किया था। अब 34 साल बाद विकास इंटर कॉलेज की टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूपी का प्रतिनिधित्व करेगी। कॉलेज के चेयरमैन डॉ. एके सिंह ने टीम की अग्रिम पंक्ति और रक्षा पंक्ति को मजबूत बताया। टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।सुब्रतो कप का इतिहाससुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का यह 65वां संस्करण है। इसकी शुरुआत वर्ष 1960 में एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के रूप में हुई थी।भारतीय वायु सेना की ओर से कराई जाने वाली यह प्रतियोगिता 1997 तक राष्ट्रीय स्तर की थी। 1998 से सुब्रतो कप को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का दर्जा मिला। प्रतियोगिता में जोन, जिला, मंडल, प्रादेशिक के खिलाड़ियों को मौका मिलता है। अंत में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीतने वाली टीमें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलती हैं।