वाराणसी: गोदाम और कबाड़ की दुकान में लगी आग, 40 लाख का सामान राख; तीन गाड़ियां दो घंटे तक जुटी रहीं

रोहनिया के दरेखू गांव में रविवार रात एक गोदाम में आग लगने से करीब 40 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। गोदाम में रखे सैनिटरी पैड, डायपर समेत अन्य सामान आग की चपेट में आ गए। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों को इसे बुझाने में करीब दो घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इसी रात लठिया में कबाड़ की दुकान में भी आग लग गई। यहां भी लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।

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जानकारी के अनुसार, सिगरा निवासी अनूप सिंह का रोहनिया के दरेखू गांव में शिया इंटरप्राइजेज के नाम से गोदाम है। इसमें सैनिटरी पैड, डायपर समेत अन्य सामान रखा हुआ था। रविवार रात शार्ट सर्किट से गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम से धुआं उठता देखकर पास के गोदाम में तैनात गार्ड ने फोन कर घटना की जानकारी दी।सूचना मिलते ही मोहनसराय चौकी प्रभारी देवेंद्र दुबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग की तीव्रता को देखते हुए दमकलकर्मियों ने जेसीबी की मदद से गोदाम की दीवार तोड़कर आग बुझाने का रास्ता बनाया। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुबह तक गोदाम से धुआं उठता रहा। काफी प्रयास के बाद आग पूरी तरह बुझाई जा सकी। गोदाम मालिक अनूप सिंह के अनुसार, आग में करीब 40 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। गोदाम में रखा लगभग पूरा सामान नष्ट हो गया है।