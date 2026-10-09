वाराणसी: कॉम्प्लेक्स के लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, धुएं से चार की तबीयत बिगड़ी; फायर ब्रिगेड टीम पहुंची

चेतगंज थाना क्षेत्र के रामकटोरा रोड स्थित विराट कॉम्प्लेक्स में बृहस्पतिवार देर रात करीब दो बजे लिफ्ट के तार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पांच मंजिला कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद धुआं भरने लगा, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और परिसर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। धुएं की चपेट में आने से चार लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर सभी को छुट्टी दे दी गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

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विराट कॉम्प्लेक्स में करीब 42 फ्लैट हैं। कॉम्प्लेक्स के सचिव आशीष अग्रवाल ने बताया कि लिफ्ट के तार में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। आग फैलने के साथ ही परिसर में धुआं भरने लगा। स्थिति को देखते हुए लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। परिसर में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास भी किया गया। विराट कॉम्प्लेक्स में करीब 42 फ्लैट हैं। कॉम्प्लेक्स के सचिव आशीष अग्रवाल ने बताया कि लिफ्ट के तार में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। आग फैलने के साथ ही परिसर में धुआं भरने लगा। स्थिति को देखते हुए लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। परिसर में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास भी किया गया।