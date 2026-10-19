वाराणसी: कहीं 70 तो कहीं 10 फीट के रावण का होगा दहन, कॉकरोच भी जलेगा

लंका में 52 फीट और भोजूबीर में 35 फीट का जलेगा रावण

लंका में गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति की ओर से 52 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। भोजूबीर रामलीला समिति की ओर से 35 फीट ऊंचे रावण और 30-30 फीट ऊंचे कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतले बनाए गए हैं।



हुकुलगंज में दशहरा मेले का आयोजन होगा। यहां 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल की अगुवाई में पुतला दहन के साथ आतिशबाजी भी होगी।



टूड़ी नगर में 24 घोड़ों के साथ शुरू होगा राम-रावण युद्ध

ग्रामीण क्षेत्रों में भी विजयदशमी पर रावण दहन के आयोजन होंगे। जाल्हुपुर के टूड़ी नगर में रामलीला के दौरान भगवान श्रीराम और रावण के युद्ध की शुरुआत घुड़दौड़ से होगी। इसमें करीब 24 घोड़े शामिल होंगे।



युद्ध के दौरान भगवान श्रीराम रथ पर सवार होकर रावण पर अग्निबाण चलाएंगे, जिसके बाद रावण का वध होगा। आतिशबाजी और पटाखों की आवाज से रामलीला मैदान गूंज उठेगा। यहां करीब 25 हजार लोगों के जुटने की संभावना है।



रोहनिया में 25 फीट और मोहनसराय में भी 25 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। वहीं, लोहता रामलीला समिति की ओर से 11 फीट ऊंचे रावण का पुतला जलाया जाएगा।



सारनाथ में नवंबर में होगा रावण दहन

वाराणसी जिले में सबसे आखिर में सारनाथ में रावण दहन होगा। सारंगनाथ रामलीला समिति की ओर से 28 अक्तूबर से चार नवंबर के बीच रामलीला का आयोजन किया जाएगा। समिति के मंत्री जयप्रकाश पांडेय ने बताया कि यहां रामलीला देर से शुरू होती है, इसलिए रावण दहन भी बाद में होगा। इस कारण विजयदशमी के दिन सारनाथ में रावण दहन नहीं किया जाएगा।