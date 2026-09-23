Varanasi News: प्रादेशिक कुराश में वाराणसी मंडल ने जीता 9 स्वर्ण सहित 20 पदक

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सहारनपुर में 70वीं माध्यमिक स्कूली प्रादेशिक कुराश प्रतियोगिता में नौ स्वर्ण पदक सहित कुल 20 पदक अपने नाम किए। इसमें 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। आदर्श सरस्वती बालिका विद्यालय करौता ने सर्वाधिक चार स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक जीते। किशन राय, आयुष अनमोल, राजनंदनी राय और साक्षी राय ने स्वर्ण पदक हासिल किए। देववाणी इंटरमीडिएट कॉलेज छितौनी के खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। शुभम वर्मा, शशि पटेल और प्राची पटेल ने स्वर्ण जीते। कंपोजिट विद्यालय कपरफोरवा के विवेक और भारतीय शिक्षा मंदिर इंग्लिशियालाइन के योगेश यादव ने भी एक-एक स्वर्ण पदक जीता। गौतम राय, दीक्षा पाल, सुगंध यादव सहित कई अन्य खिलाड़ियों ने भी रजत और कांस्य पदक जीते।