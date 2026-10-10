फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi division is one step away from the title after defeating Azamgarh division in the semi-finals.

Varanasi News: सेमीफाइनल में आजमगढ़ मंडल को हराकर वाराणसी मंडल खिताब से एक कदम दूर

Sat, 10 Oct 2026 11:34 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Varanasi division is one step away from the title after defeating Azamgarh division in the semi-finals.
बिना एक भी मैच हारे प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में खेल काशी की बेटियां
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी


वाराणसी। प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में शनिवार को वाराणसी मंडल की बालिकाओं ने बेहतरीन खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। खेल विभाग की ओर से चित्रकूट में तीसरे दिन वाराणसी मंडल ने सेमीफाइनल में आजमगढ़ को 17-13 गोल से पराजित किया। काशी की बेटियां बिना एक भी मैच हारे फाइनल में पहुंची हैं। वाराणसी मंडल की तरफ से राष्ट्रीय खिलाड़ी रितिका प्रजापति और वंशिका प्रजापति ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। स्पिन शॉट और साइड पास के सहारे आजमगढ़ की डिफेंस लाइन को परेशान किया। हाफ टाइम तक वाराणसी की टीम 8-6 गोल से आगे थी। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने सेंटर और राइट विंग से आक्रमण की नीति अपनाई। वाराणसी की तरफ से राष्ट्रीय खिलाड़ी मानसी यादव और नैन्सी ने बेहतरीन खेल दिखाया। मैच समाप्त होने की जब लंबी सीटी बजी उस समय वाराणसी की टीम 17-13 गोल से आगे थी। वाराणसी की तरफ से वंशिका प्रजापति और रितिका प्रजापति ने पांच-पांच, तनु विश्वकर्मा और नैन्सी ने तीन-तीन और पूजा ने एक गोल किया। वाराणसी की जबकि गोलकीपर सेजल सिंह ने कई बार बचाव कर अपनी टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed