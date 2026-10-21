फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Differently abled man abducts girl tricycle nine teams launched in search captured on CCTV

वाराणसी: नौ साल की बच्ची को ट्राईसाइकिल से लेकर भागा दिव्यांग, तलाश में जुटीं नौ टीमें; सीसीटीवी में दिखा

Wed, 21 Oct 2026 09:33 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 21 Oct 2026 09:33 PM IST
सार

भेलूपुर थाना क्षेत्र में मानमंदिर के पास बुधवार सुबह नौ साल की बच्ची को ट्राईसाइकिल पर बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध बच्ची को ले जाता दिखाई दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है। बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए नौ टीमें लगाई गई हैं।

विज्ञापन
Varanasi Differently abled man abducts girl tricycle nine teams launched in search captured on CCTV
भेलूपुर थाना क्षेत्र का मामला। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भेलूपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को नौ साल की बच्ची को ट्राईसाइकिल पर बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। मानमंदिर के पास हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज में एक दिव्यांग व्यक्ति बच्ची को ट्राईसाइकिल पर ले जाता दिखाई दे रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए नौ टीमें गठित की गई हैं।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, पीड़ित परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। बच्ची की मां नगवा इलाके में रहकर फूल-माला बेचने का काम करती है। बुधवार को करीब सुबह 11:45 बजे बच्ची आसपास मौजूद थी। इसी दौरान एक दिव्यांग व्यक्ति वहां पहुंचा और बच्ची को अपनी ट्राईसाइकिल पर बैठाकर चला गया। कुछ समय बाद बच्ची के नहीं मिलने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
विज्ञापन


घटना दुर्गाकुंड पुलिस चौकी से करीब 100 मीटर की दूरी पर हुई। दिनदहाड़े बच्ची को ले जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें एक व्यक्ति बच्ची को ट्राईसाइकिल पर बैठाकर ले जाता दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान और बच्ची की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

नौ टीमों को सौंपी गई तलाश की जिम्मेदारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बच्ची की सकुशल बरामदगी और घटना का खुलासा करने के लिए नौ टीमें गठित की हैं। टीमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही हैं। पुलिस आसपास के इलाकों में भी जानकारी जुटा रही है, ताकि बच्ची का पता लगाया जा सके।

परिजनों की तहरीर पर भेलूपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई है। बच्ची के लापता होने से परिवार परेशान है। पुलिस का प्रयास है कि जल्द से जल्द बच्ची को सुरक्षित बरामद किया जाए। फिलहाल संदिग्ध व्यक्ति और बच्ची की तलाश जारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed