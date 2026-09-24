वाराणसी में बड़ी कार्रवाई: दुर्व्यवहार के आरोप में सिपाही निलंबित, कार्रवाई की मांग पर सड़क पर बैठे थे लोग
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 24 Sep 2026 12:27 PM IST
सार
एक व्यक्ति से पुलिस चौकी पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में सिपाही को निलंबित किया गया। आरोप है कि सिपाही अपना थाना छोड़कर बिना सूचना के पांडेयपुर चौकी पहुंचा था।
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विस्तार
वाराणसी कमिश्नरेट के पांडेयपुर पुलिस चौकी पर स्थानीय निवासी से कथित दुर्व्यवहार के मामले में रोहनिया थाने में तैनात सिपाही को डीसीपी वरुणा जोन राजेश पांडेय ने जांच के बाद निलंबित कर दिया। आरोप है कि सिपाही अपना थाना छोड़कर बिना सूचना के पांडेयपुर चौकी पहुंचा था।
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पांडेयपुर चौकी के समीप रहने वाले देवेंद्र कुमार पांडेय ने पुलिसकर्मी पर पुलिस चौकी के अंदर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इसकी जानकारी होने पर कई लोग एकजुट होकर लालपुर-पांडेयपुर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए। तेज बारिश के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने शर्ट उतारकर विरोध जताया।
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इंस्पेक्टर लालपुर-पांडेयपुर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पांडेयपुर चौकी पर रोहनिया थाने के सिपाही से विवाद हुआ था। प्रदर्शनकारी सिपाही की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। देर रात समझाने के बाद लोग शांत हुए। मामले की जांच के बाद डीसीपी वरुणा जोन ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया।