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वाराणसी: बीएचयू आईआईटी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामला, आरोपियों के बयान के लिए सवाल तैयार; जानें अपडेट

Fri, 28 Aug 2026 03:01 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 28 Aug 2026 03:01 PM IST
सार

बीएचयू आईआईटी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में बृहस्पतिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) में सुनवाई हुई। अदालत ने तीनों आरोपितों के बयान दर्ज करने के लिए सवाल तैयार कर उनकी प्रतियां उपलब्ध करा दीं। अब इन सवालों के जवाब के आधार पर 29 अगस्त को आरोपितों के बयान दर्ज किए जाएंगे। सुनवाई में तीनों आरोपित उपस्थित रहे।

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आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बीएचयू आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले में बृहस्पतिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) में सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने मामले में तीनों आरोपितों के बयान दर्ज करने के लिए प्रश्न तैयार कर उनकी प्रतियां आरोपितों को उपलब्ध करा दीं। अब इन प्रश्नों के जवाब के आधार पर आरोपितों के बयान 29 अगस्त को दर्ज किए जाएंगे।

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सुनवाई के दौरान तीनों आरोपित अदालत में उपस्थित रहे। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने आरोपितों के बयान दर्ज कराने के लिए प्रश्न तैयार कराने की प्रक्रिया में पैरवी की। अदालत ने प्रश्नों की प्रतियां आरोपितों को उपलब्ध कराने के बाद उनके जवाब के आधार पर बयान दर्ज करने के लिए अगली तारीख निर्धारित की है।
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अभियोजन के अनुसार, घटना दो नवंबर 2023 की रात की है। बीएचयू परिसर में आईआईटी की छात्रा के साथ बाइक सवार तीन युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता ने लंका थाने में तीन युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर आरोपितों की पहचान और घटना से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया।

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विवेचना के दौरान सुंदरपुर स्थित बृज एन्क्लेव कॉलोनी निवासी कुणाल पांडेय, बजरडीहा के जिवधिपुर निवासी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के नाम प्रकाश में आए। इसके बाद पुलिस ने तीनों को मामले में आरोपित बनाया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) में चल रही है।

बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई में अदालत ने आरोपितों से मामले के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार किए। कानून के तहत आरोपितों को मामले में सामने आए साक्ष्यों और परिस्थितियों के संबंध में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत अदालत ने प्रश्नों की प्रतियां तीनों आरोपितों को उपलब्ध कराईं।

अब 29 अगस्त को तीनों आरोपितों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से संबंधित पक्ष रखा जाएगा। मामले को लेकर अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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