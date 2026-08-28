वाराणसी: बीएचयू आईआईटी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामला, आरोपियों के बयान के लिए सवाल तैयार; जानें अपडेट

विवेचना के दौरान सुंदरपुर स्थित बृज एन्क्लेव कॉलोनी निवासी कुणाल पांडेय, बजरडीहा के जिवधिपुर निवासी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के नाम प्रकाश में आए। इसके बाद पुलिस ने तीनों को मामले में आरोपित बनाया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) में चल रही है।



बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई में अदालत ने आरोपितों से मामले के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार किए। कानून के तहत आरोपितों को मामले में सामने आए साक्ष्यों और परिस्थितियों के संबंध में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत अदालत ने प्रश्नों की प्रतियां तीनों आरोपितों को उपलब्ध कराईं।



अब 29 अगस्त को तीनों आरोपितों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से संबंधित पक्ष रखा जाएगा। मामले को लेकर अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।