फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Bharat Milap took place in Niyar following a four-hour journey

वाराणसी : नियार में चार घंटे की यात्रा के बाद हुआ भरत मिलाप, ढोल-नगाड़ों के बीच मिले चारों भाई

Fri, 23 Oct 2026 05:35 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Fri, 23 Oct 2026 05:35 PM IST
सार

दानगंज के नियार डीह की अति प्राचीन रामलीला में गुरुवार को भरत मिलाप हुआ। करीब चार घंटे की यात्रा के बाद भोर में तीन बजे चारों भाइयों का मिलन कराया गया। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जयकारों, ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ।

विज्ञापन
Varanasi Bharat Milap took place in Niyar following a four-hour journey
भरत मिलाप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दानगंज क्षेत्र के नियार डीह में आयोजित अति प्राचीन रामलीला में गुरुवार को भरत मिलाप की लीला संपन्न हुई। रात में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मिलन को देखने के लिए क्षेत्र के विभिन्न गांवों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। करीब चार घंटे की यात्रा के बाद भोर में तीन बजे चारों भाइयों का मिलन हुआ। इस दौरान पूरा क्षेत्र ‘श्रीरामचंद्र की जय’ के जयकारों से गूंज उठा।

विज्ञापन


भरत मिलाप के लिए भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान, माता सीता के साथ रथ पर सवार होकर निकले। करीब एक किलोमीटर की यात्रा के दौरान जगह-जगह व्यवसायियों ने रथ रोककर भगवान की पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की।
विज्ञापन

 

Trending Videos

करीब चार घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद रथ भोर में तीन बजे निर्धारित स्थल पर पहुंचा। यहां श्रीराम-लक्ष्मण और भरत-शत्रुघ्न का भावपूर्ण मिलन कराया गया। मिलन का दृश्य देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम के जयकारे लगाए।

भरत मिलाप के दौरान आतिशबाजी के साथ ढोल-नगाड़े बजते रहे। पूरे आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी आयोजन स्थल पर भीड़ के अनुरूप इंतजाम किए गए थे। देर रात से भोर तक क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना रहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed