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वाराणसी: आटो चालक को घर में बंद कर पीटा, दो आरोपी गिरफ्तार; मकान बेचने के पोस्टर वायरल होने से इलाके में चर्चा

Thu, 12 Nov 2026 11:34 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 12 Nov 2026 11:34 PM IST
सार

वाराणसी में आटो चालक युवक को घर में बंद कर लोहे की रॉड से पीटने का आरोप है। घायल का मंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने नौ नामजद और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मकान बेचने के पोस्टर भी वायरल हुए हैं।

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Varanasi Auto rickshaw driver locked inside house beaten two accused arrested posters sale house viral
थाने में घंटों चली पंचायत। - फोटो : संवाद

विस्तार
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जैतपुरा थाना क्षेत्र के सरैया स्थित भरौटी में आटो चालक को घर में बंद कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आकाश वर्मा (25) को गंभीर हालत में मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने दूसरे समुदाय के युवकों पर लोहे की रॉड से सिर और चेहरे पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में नौ नामजद और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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घटना को लेकर बृहस्पतिवार रात हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग जैतपुरा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने उन्हें बताया कि मामले में आशिफ और साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है।

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पुलिस ने दर्ज किया मामला

आकाश की मां मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा बुधवार दोपहर घर से निकला था। घर के पास कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद युवकों ने उसे एक घर में बंद कर लिया और बेरहमी से पीटा। लोहे की रॉड से सिर और चेहरे पर हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे लेकर मंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है।

इस घटना के बाद भरौटी इलाके में तनाव और असुरक्षा को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इलाके के कुछ हिंदू परिवारों की ओर से अपने घरों के बाहर मकान बेचने के पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है। इससे संबंधित फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि, पोस्टर लगाए जाने के पीछे की परिस्थितियों और दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

जैतपुरा थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में नौ नामजद और अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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