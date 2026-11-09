यूपी: घने कोहरे की चादर में लिपटा वाराणसी एयरपोर्ट, दो घंटे तक थमा रहा विमानों का संचालन; यात्री परेशान

जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह की पहली फ्लाइट इंडिगो की 6E-6558 बंगलुरु से सुबह 9:36 बजे वाराणसी हवाई क्षेत्र में कई चक्कर लगाने के बाद एयरपोर्ट पर उतरी। इसके बाद मुंबई से आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX-2209 सुबह 10:20 बजे पहुंची। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुबह आठ बजे तक दृश्यता शून्य थी। धीरे-धीरे मौसम में सुधार हुआ और सुबह 10 बजे तक दृश्यता सामान्य होने पर विमान संचालन में तेजी आई।



कोहरे के चलते वाराणसी से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइटों के समय में बदलाव करना पड़ा। इंडिगो की बंगलुरु जाने वाली फ्लाइट 6E-6559 निर्धारित समय सुबह 7:50 बजे के बजाय 9:45 बजे रवाना हुई। दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E-2215 सुबह 7:30 बजे के बजाय 9:25 बजे रवाना हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई जाने वाली फ्लाइट IX-2210 सुबह 9:45 बजे के बजाय 10:30 बजे और दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट IX-1111 सुबह 9:30 बजे के बजाय 10:10 बजे रवाना हुई।



आकासा एयर की बंगलुरु जाने वाली फ्लाइट QP-1422 भी 10:05 बजे के बजाय 10:20 बजे रवाना हुई। वहीं, मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E-6544 के प्रस्थान समय में भी 15 मिनट का बदलाव किया गया। इसे 11:50 बजे के बजाय 12:05 बजे रवाना किया गया।