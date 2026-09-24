एयर शो से पहले घाटों की अग्निपरीक्षा: 29 दिन में बदलनी होगी 84 घाटों की सूरत, सिल्ट की परत हटाने की चुनौती

एक तरफ 22 से 25 अक्तूबर तक नमो घाट पर होने वाले एयर शो में करीब 20 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के बाद घाटों की सफाई बड़ी चुनौती है। अगले 29 दिनों में घाटों को एयर शो के लिए तैयार करना नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती होगी। गंगा का पानी उतरने के बाद नमो घाट से अस्सी तक घाटों पर मिट्टी, सिल्ट, मलबा और कचरा एकत्र है। कई जगह सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म पर मिट्टी और रेत की मोटी परत जम गई है। हालांकि, नगर निगम ने घाटों को 15 अक्तूबर तक एयर शो के लिए तैयार करने का दावा किया है। पानी घटने के साथ घाटों की सीढ़ियां दिखाई देने लगी हैं, लेकिन उन पर जगह-जगह सिल्ट और बाढ़ का कचरा जमा है।

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कुछ स्थानों पर करीब दो फीट तक मिट्टी की मोटी परत जमी है। गंगा पार भी सिल्ट और गंदगी है। कई घाटों की सीढ़ियां पहले से जर्जर हैं। कहीं सीढ़ियां टूटी हैं तो कहीं घाट के हिस्से धंसे हुए हैं। ऐसे में एयर शो के लिए सफाई के साथ इनकी मरम्मत भी जरूरी होगी। विज्ञापन



नगर निगम ने पानी उतरते ही घाटों पर सफाई शुरू कर दी है। मंगलवार को मणिकर्णिका घाट पर अभियान चलाकर करीब एक क्विंटल कचरा हटाया गया। बाढ़ की मिट्टी सूखने के बाद सीढ़ियों और पत्थर के प्लेटफॉर्म पर इसकी मोटी परत जम गई है। इससे फिसलन भी बढ़ गई है। कुछ स्थानों पर करीब दो फीट तक मिट्टी की मोटी परत जमी है। गंगा पार भी सिल्ट और गंदगी है। कई घाटों की सीढ़ियां पहले से जर्जर हैं। कहीं सीढ़ियां टूटी हैं तो कहीं घाट के हिस्से धंसे हुए हैं। ऐसे में एयर शो के लिए सफाई के साथ इनकी मरम्मत भी जरूरी होगी।नगर निगम ने पानी उतरते ही घाटों पर सफाई शुरू कर दी है। मंगलवार को मणिकर्णिका घाट पर अभियान चलाकर करीब एक क्विंटल कचरा हटाया गया। बाढ़ की मिट्टी सूखने के बाद सीढ़ियों और पत्थर के प्लेटफॉर्म पर इसकी मोटी परत जम गई है। इससे फिसलन भी बढ़ गई है।

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