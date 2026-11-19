वाराणसी जिले में पांच साल तक के 5,43,549 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए 22 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत जिले में सरकारी विद्यालयों सहित कुल 1270 बूथ बनाए गए हैं। बृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में सीएमओ डॉ. एनपी सिंह की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर सफल संचालन के लिए जरूरी निर्देश दिए गए।

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सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने कहा कि पोलियो अभियान की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस वर्ष भी पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं। वाराणसी प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल होने के कारण यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि अभियान में कोई भी बच्चा खुराक पीने से छूटने न पाए। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करना होगा।