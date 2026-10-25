वाराणसी: 90 दिन में तस्करी के 124 आरोपी गिरफ्तार, 35 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए; कार्रवाई जारी है

आईजीआरएस में वाराणसी जोन को प्रदेश में पहला स्थान

वाराणसी। अपर पुलिस महानिदेशक नवीन अरोरा ने शनिवार को वाराणसी जोन कार्यालय में समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आगामी त्योहारों, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रमुख अपराधों के पर्दाफाश, लंबित विवेचना और मालों के निस्तारण की समीक्षा हुई। जनशिकायतों और आईजीआरएस से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया गया।



वाराणसी जोन पुलिस को आईजीआरएस में प्रदेश में पहला स्थान मिला है। एडीजी जोन नवीन अरोरा ने वांछित आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई और सक्रिय अपराधियों की निगरानी के निर्देश दिए। तकनीकी प्रणालियों जैसे वाई-एप, ई-ऑफिस, सीसीटीएनएस और आई-गॉट की प्रभावी निगरानी की भी समीक्षा की। ई-साक्ष्य और ई-समन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।