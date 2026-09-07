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बनारस बनेगा इंडस्ट्रियल हब: अब वंदे भारत के इंजन, हवाई जहाज के पार्ट्स और टर्बाइन भी काशी में बनेंगे

Mon, 07 Sep 2026 02:30 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 07 Sep 2026 02:30 PM IST
सार

बनारस में अब वंदे भारत के इंजन, हवाई जहाज के पार्ट्स और टर्बाइन भी बनेंगे। यहां 24,187 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया है। भेल-कैम्पा कोला सहित 76 कंपनियां पूंजी लगाएंगी। 

 

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Vande Bharat engines aircraft parts and turbines will also be manufactured in Varanasi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फ्रीपिक

विस्तार
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बनारस में अब वंदे भारत जैसी ट्रेनों के इंजन, हवाई जहाज के पार्ट्स, औद्योगिक वाल्व, थर्मल (कोयला आधारित), गैस और हाइड्रो (जल विद्युत) पावर प्लांट के लिए स्टीम व गैस टर्बाइन भी बनेंगे। कई बड़े होटल भी खुलेंगे। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। साथ ही रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी।

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जिले में औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए भेल, कैंपा कोला और वीफॉर्म टेक्नोपैक सहित 76 बड़ी कंपनियां पूंजी लगाने जा रही हैं। उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 201 एमओयू के जरिये जिले में कुल 24,187 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है। इसमें अब तक 125 परियोजनाएं पूरी तरह धरातल पर उतरकर ऑपरेशनल हो चुकी हैं। इनमें 9,180 करोड़ रुपये की पूंजी का वास्तविक निवेश हो चुका है। इन स्थापित व प्रस्तावित इकाइयों में मोबाइल, कार, बस, ट्रक और रेलवे के आवश्यक पार्ट्स का उत्पादन शामिल है।
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उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि वाराणसी पूर्वांचल के एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। वंदे भारत के इंजन पार्ट्स, टर्बाइन और एविएशन कंपोनेंट्स जैसी अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों से लेकर बड़े होटलों तक निवेश हो रहे हैं।

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