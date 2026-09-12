कमरे में मिली यूरोलॉजिस्ट की लाश: हेरिटेज मेडिकल कॉलेज थे तैनात, डॉक्टर आवास पर पहुंची पुलिस; फॉरेंसिक जांच

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। वहां डॉ. गौतम शुभंकर बेड पर मृत अवस्था में मिले। कमरे में उनके पास इंजेक्शन की सिरिंज और एनेस्थीसिया की दवा की खाली शीशी भी मिली। मौके की परिस्थितियों को देखते हुए लोगों ने आशंका जताई कि डॉक्टर ने दवा की ओवरडोज लेकर जान दी होगी। हालांकि पुलिस ने अभी मौत के कारण की पुष्टि नहीं की है।



पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं। प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।



पुलिस के अनुसार, मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। कमरे में मिली दवाओं और अन्य वस्तुओं की भी जांच कराई जा रही है। साथ ही डॉक्टर की मौत से जुड़े परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।