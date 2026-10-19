यूपी: एयर शो के लिए संवर रही काशी, दीवारों पर उकेरी जा रही गंगा घाटों की छटा

नमो घाट मार्ग पर लगेंगे डमरू, त्रिशूल और ॐ के झंडे

नमो घाट मार्ग के डिवाइडर पर काशी की धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान से जुड़े प्रतीकों वाले झंडे लगाने की योजना है। इन पर भगवान शिव के डमरू, त्रिशूल और ॐ के प्रतीक होंगे। इसके जरिए मार्ग को काशी की परंपराओं के अनुरूप आकर्षक रूप दिया जाएगा।



नमो घाट मार्ग पर मोटिफ लाइटें लगाने का काम भी जारी है। वहीं, चौकाघाट पुल पर मोटिफ स्तंभ लगाए जा रहे हैं। इन व्यवस्थाओं से मार्गों और पुलों की सुंदरता बढ़ाने के साथ रात में भी आकर्षक दृश्य तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।



एक रंग में नजर आएंगी दुकानें और भवन

चौकाघाट से नमो घाट तक सड़क किनारे स्थित दुकानों और भवनों को एकरूपता देने के लिए एक ही रंग में रंगने का काम कराया जा रहा है। इससे पूरे मार्ग का दृश्य व्यवस्थित और आकर्षक दिखाई देगा। भवनों पर फसाड पेंटिंग के साथ पेड़ों पर फसाड लाइटिंग और बिजली के खंभों पर स्पाइरल स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं।



नमो घाट और गया घाट पर भी पेंटिंग का काम चल रहा है। चौकाघाट क्षेत्र में सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों के जरिए शहर के प्रमुख हिस्सों को एक समान आकर्षक स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है।

