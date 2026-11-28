यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए जिले में केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई है। इस बार जिले में 134 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। इस बार 89577 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पिछले साल की तुलना में इस बार 16 केंद्र बढ़ाए गए हैं, जबकि परीक्षार्थियों की संख्या में 721 की कमी आई है।

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बोर्ड की ओर से केंद्र आवंटन की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही परीक्षा की तैयारियों का अगला चरण शुरू होगा। अब केंद्रों पर उपलब्ध संसाधनों, परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था और परीक्षा संचालन से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। विज्ञापन



जिले में पिछले साल जहां 118 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे, वहीं इस बार इनकी संख्या बढ़कर 134 हो गई है। यानी परीक्षा केंद्रों की संख्या में करीब 13.5 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आई है। पिछले साल 90298 परीक्षार्थियों के मुकाबले इस बार 8977 परीक्षार्थी आवंटित किए गए हैं। इस तरह 721 परीक्षार्थी कम हुए हैं। बोर्ड की ओर से केंद्र आवंटन की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही परीक्षा की तैयारियों का अगला चरण शुरू होगा। अब केंद्रों पर उपलब्ध संसाधनों, परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था और परीक्षा संचालन से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।जिले में पिछले साल जहां 118 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे, वहीं इस बार इनकी संख्या बढ़कर 134 हो गई है। यानी परीक्षा केंद्रों की संख्या में करीब 13.5 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आई है। पिछले साल 90298 परीक्षार्थियों के मुकाबले इस बार 8977 परीक्षार्थी आवंटित किए गए हैं। इस तरह 721 परीक्षार्थी कम हुए हैं।

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