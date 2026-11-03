यूपी: काशी में अखिलेश का तंज, बोले- भाजपा के सभी मंत्रियों के कटेंगे टिकट

एमएलसी चुनाव में जीत को बताया दोहरा आशीर्वाद

वाराणसी में एमएलसी चुनाव में जीत के बाद पहली बार पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों सीटों पर मिली जीत बाबा का दोहरा आशीर्वाद है। उनके आगमन को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह रहा।



एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

अखिलेश यादव मंगलवार को लखनऊ से विमान से वाराणसी के लिए रवाना हुए। प्रोटोकॉल में बदलाव के बाद उन्होंने दोपहर करीब 12:50 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से उड़ान भरी। उनका विमान दोपहर करीब 1:20 बजे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर पहुंचा।



उनकी अगवानी और स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।