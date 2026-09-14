वाराणसी की खबरें: 20 रुपये मांगने पर दुकानदार का कान काटा, दो युवकों की मौत; एक के हाथ पर लिखा है राधिका

नई तकनीक से दंत प्रत्यारोपण से इलाज की राह हुई आसान, मरीजों को राहत

इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) वाराणसी शाखा की ओर से आयोजित डेंटल शो में दांतों के प्रत्यारोपण के साथ थ्रीडी स्कैनिंग, डिजिटल माध्यम से इलाज की तकनीक पर चर्चा हुई। इस दौरान वक्ताओं ने नई तकनीक से प्रत्यारोपण करने से इलाज की राह को आसान बताया। नदेसर स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में वाराणसी के साथ ही मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली आदि जगहों से 100 से ज्यादा दंत चिकित्सकों ने हिस्सा लिया।



आईडीए वाराणसी शाखा के अध्यक्ष डॉ. अभिषेक मिश्र और सचिव डॉ. अमर अनुपम ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सकों को दंत प्रत्यारोपण (डेंटल इम्प्लांट) से संबंधित नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी देना है। डॉ. अली फराज, डॉ. सैली वडकर ने विचार रखे। सचिव डॉ. अमर अनुपम ने सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में आईडीए वाराणसी शाखा के संयुक्त सचिव डॉ. प्रशांत सिंह के साथ ही डॉ. जसलोक सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. आरती गुप्ता, डॉ. गौरव गुप्ता, डॉ. अनिकेत शेट, डॉ. आदित्य शंकर पांडे, शशिकांत शुक्ला मौजूद रहे।



डीआईजी ने जेन जी को दिए 10 सुझाव

जेन जी कार्यशाला में डीआईजी वैभव कृष्ण ने युवाओं को राष्ट्र, समाज और परिवार के प्रति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सुझाव दिए। वक्ताओं ने उनकी समस्याओं और चुनौतियों पर भी गहन विमर्श किया। 198 जेन जी युवा कार्यशाला में शामिल थे। विशाल भारत संस्थान और मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च की ओर से लमही में हुई कार्यशाला में वैभव कृष्ण ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जेन जी को जीवन परिवर्तन और कर्तव्य निर्वहन के सूत्र बताए। माता-पिता का सम्मान करने, स्वास्थ्य का ध्यान रखने, मोबाइल को उपकरण बनाने, असफलता से न डरने और कानून का सम्मान करने सहित 10 सुझाव दिए।



डीआईजी ने युवाओं से अपने सपनों को बड़ा रखने, चरित्र को उससे भी बड़ा बनाने और किसी से तुलना न करने का आग्रह किया। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजीव श्रीगुरु ने कहा कि भारत के 38 करोड़ जेन जी विश्व निर्माण के लिए एक संसाधन हैं। सेंटर फॉर पीस रिसर्च के को-ऑर्डिनेटर प्रो. मनोज मिश्रा ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जेन जी के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की।