फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Two teams from Varanasi reach the semi-finals of the regional hockey tournament.

Varanasi News: प्रादेशिक हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचीं वाराणसी की दो टीमें

Thu, 01 Oct 2026 11:44 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Two teams from Varanasi reach the semi-finals of the regional hockey tournament.
लालपुपर स्टेडियम में चल रही प्रदेश स्तरीय खेल  समन्वयक सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के क्वाटरफ
खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वावधान में हो रही प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के चौथे दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। क्षेत्रीय खेल कार्यालय वाराणसी की ओर से कराई जा रही प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल और वाराणसी छात्रावास ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके अलावा रामपुर छात्रावास और लखनऊ छात्रावास की टीम भी शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगी।लालपुर के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में हो रही प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल रामपुर छात्रावास और आगरा मंडल के बीच खेला गया। इसमें रामपुर छात्रावास ने 3-1 से जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में वाराणसी मंडल ने झांसी छात्रावास को 6-1 से पराजित किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में लखनऊ छात्रावास ने लखनऊ मंडल को 10-2 के बड़े अंतर से हराया। चौथे और अंतिम मुकाबले में वाराणसी छात्रावास ने स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई को 7-2 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

लालपुपर स्टेडियम में चल रही प्रदेश स्तरीय खेल  समन्वयक सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के क्वाटरफ

लालपुपर स्टेडियम में चल रही प्रदेश स्तरीय खेल  समन्वयक सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के क्वाटरफ

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed