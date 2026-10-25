Varanasi News: बाइक रोककर दो मैकेनिकों को पीटा, जान से मारने की धमकी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:33 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:33 AM IST
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वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर में एक फूड शॉप के पास 23 अक्तूबर की रात बाइक सवार दो मैकेनिकों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पीड़ित अफजल और जुनैद निवासी चरण नगर कॉलोनी, नदेसर के अनुसार, वे गाड़ी का सामान लेने बाजार गए थे। आरोप है कि रात 8.30 से 9.15 बजे के बीच नशे में धुत कुछ अज्ञात लोगों ने बाइक रोककर गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। आरोप है कि हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो
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