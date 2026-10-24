वाराणसी: हमले में घायल व्यक्ति की मौत, पुलिस पोस्टमार्टम हाउस से छोटे बेटे को ले गई पुलिस; आक्रोश व चक्काजाम

शिवपुर थाना क्षेत्र के पिसौर गांव में जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल राजेश पटेल (45) की इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती राजेश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने पिसौरी माता गेट के पास शव रखकर चक्काजाम कर दिया। वे आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।

विज्ञापन





परिजनों के मुताबिक, पिसौर गांव निवासी राजेश पटेल बुधवार रात खेत में सो रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला किया गया। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो राजेश गंभीर रूप से घायल मिले। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत में उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। विज्ञापन



राजेश की पत्नी अनीता पटेल ने बताया कि उनके पति रोजाना खेत में सोते थे, जबकि वह छोटे बेटे शिवम के साथ घर में रहती थीं। राजेश गांव में ही गाय-भैंस की खरीद-बिक्री का कारोबार करते थे। उनके दोनों बेटे भी इस कारोबार से जुड़े थे। परिजनों के मुताबिक, पिसौर गांव निवासी राजेश पटेल बुधवार रात खेत में सो रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला किया गया। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो राजेश गंभीर रूप से घायल मिले। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत में उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था।राजेश की पत्नी अनीता पटेल ने बताया कि उनके पति रोजाना खेत में सोते थे, जबकि वह छोटे बेटे शिवम के साथ घर में रहती थीं। राजेश गांव में ही गाय-भैंस की खरीद-बिक्री का कारोबार करते थे। उनके दोनों बेटे भी इस कारोबार से जुड़े थे।

विज्ञापन