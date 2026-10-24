दर्दनाक: एक बाइक पर सवार तीन युवकों को ट्रेलर ने कुचला, दो की मौत, एक की हालत गंभीर; चालक वाहन लेकर भागा

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए भदौरा सीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने कमलेश चौधरी और अरविंद चौधरी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, अजय चौधरी की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।



गहमर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नंदकुमार तिवारी ने बताया कि हादसे में कमलेश चौधरी और अरविंद चौधरी की मौत हुई है, जबकि अजय चौधरी गंभीर रूप से घायल है। दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेज दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रेलर को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद फरार चालक की तलाश और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।