Varanasi News: तुषार और शहाब ने पास की फिडे रेफरी परीक्षा

दोनों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज प्रतियोगिताओं के संचालन और निर्णायक की भूमिका में आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा फिडे के तत्वावधान में 11 से 13 सितंबर 2026 तक नोएडा में आयोजित इस सेमिनार में देशभर से 19 ऑर्बिटरों ने प्रतिभाग किया था। परीक्षा में केवल नौ प्रतिभागी सफल हुए। फिडे की ऑर्बिटर कमीशन द्वारा जारी आधिकारिक परिणाम के अनुसार, दोनों को आगामी फिडे काउंसिल की स्वीकृति के बाद फिडे ऑर्बिटर की उपाधि के लिए एक-एक नॉर्म प्रदान किया जाएगा। इससे पहले तुषार सारस्वत जुलाई 2024 में बिजनौर में आयोजित सीनियर नेशनल ऑर्बिटर परीक्षा में भी टॉपर रहे थे। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा प्रकाशित परिणाम सूची में उनका नाम ए-ग्रेड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में सबसे ऊपर दर्ज है।