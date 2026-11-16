Varanasi News: किन्नर से मारपीट, छेड़खानी कर तेजाब फेंकने की धमकी, 6 लाख की चोरी

विज्ञापन

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह 13 नवंबर की रात रसूलगढ़ निवासी गुलशन चौहान घर में घुस आया। आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और छेड़खानी की। उसने चेहरे पर तेजाब फेंककर जलाने की धमकी भी दी। शोर सुनकर परिजनों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। घटना के बाद अपनी मां के साथ गुरु के घर चली गईं। अगले दिन 14 नवंबर को घर लौटने पर उन्हें कमरे का ताला टूटा मिला। बक्से से 6 लाख रुपये नकद, 10 ग्राम सोने की चेन और करीब ढाई ग्राम की कान की बाली गायब थी।आरोपी गुलशन चौहान ने महिला को फोन किया। उसने संदेश भिजवाया कि यदि उसके साथ रहेगी, तभी वह सारा सामान वापस करेगा। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी गुलशन चौहान को थाने बुलाया। आरोप है कि उसके साथ आए माता-पिता और दादी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि गुलशन चौहान, उसके माता-पिता और दादी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शैलेंद्र को सौंपी गई है।