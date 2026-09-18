दर्दनाक हादसा: बाइक से उछलकर सड़क पर गिरे, युवक की माैत, दूसरे की हालत गंभीर; डिवाइडर से टकराई थी बाइक

बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ ओवरब्रिज पर शुक्रवार शाम तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरहुआ पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल की हालत गंभीर होने पर उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन





जानकारी के अनुसार, आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रह्लाद घाट निवासी रमेश साहनी का पुत्र साहिल साहनी (22) और भैयालाल का पुत्र गौतम साहनी (24) शुक्रवार शाम पल्सर बाइक संख्या यूपी 65 एफडब्ल्यू 1085 से बाबतपुर की ओर से गिलट बाजार की तरफ जा रहे थे। दोनों युवक हरहुआ ओवरब्रिज पर पहुंचे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार होने के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क के डिवाइडर से जा टकराई।