यातायात डायवर्जन: चौकाघाट से नमो घाट के बीच नहीं चलेंगे ई-रिक्शे, वीवीआईपी आगमन से एक घंटे पहले थमेंगे पहिये

रविवार को वीवीआईपी आगमन व प्रस्थान से एक घंटे पहले राजघाट पुल पर वाहनों और पैदल यात्रियों का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। वीवीआईपी आगमन और प्रस्थान से एक घंटा पहले कई तिराहों-चौराहों से वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा जाएगा। इनमें गिलट बाजार, सेंट्रल जेल तिराहा, संदहा अंडरपास, पांडेयपुर चौराहा, लहरतारा, अंधरापुल और गोलगड्डा शामिल हैं।



अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अंशुमान मिश्रा ने बताया कि हरहुआ ओवरब्रिज बाबतपुर की तरफ से आने वाली सभी रोडवेज व प्राइवेट बसों को वीवीआईपी आगमन से तीन घंटे पूर्व से कार्यक्रम समाप्ति तक ओवरब्रिज पर नहीं जाने दिया जाएगा। इन्हें हरहुआ रिंग रोड चौराहे की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।



जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही की ओर से आने वाली सभी बसों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इन बसों को हरहुआ रिंग रोड, ठिकाना ढाबा मोहनसराय और परमानपुर, सजोई अंडरपास जैसे निर्धारित सीमा व रिंग रोड पॉइंट से वापस भेजा जाएगा।



सुबह आठ बजे से वीवीआईपी कार्यक्रम की समाप्ति तक ऑटो और ई-रिक्शे का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध कचहरी आंबेडकर चौराहा, जेपी मेहता तिराहा, सर्किट हाउस, भोजूबीर, यूपी कॉलेज, गिलट बाजार तिराहा और पुलिस लाइन से पांडेयपुर तक लागू होगा। चौकाघाट चौराहे से गोलगड्डा और राजघाट तक भी ऑटो व ई-रिक्शे नहीं चलेंगे।