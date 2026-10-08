यूपी: टेक्नोलॉजी को मिली है सर्वोच्च प्राथमिकता, स्पेस इकोनॉमिक्स की तरक्की; काशी में बोले- केंद्रीय मंत्री

25 साल तक लगातार मुखिया बने रहने का रिकॉर्ड पीएम मोदी के पास

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पत्रकारों से बात की। कहा कि साढ़े बारह साल तक सीएम और इतने समय से ही पीएम की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी बखूबी निभा रहे हैं। अब तक कोई और नेता नहीं है जो बिना किसी ब्रेक के इतने लंबे समय तक मुखिया रहा हो। यह अपने आप में एक रिकाॅर्ड है। विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कम्यूनिस्ट व्यवस्था में ऐसा देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं होता है। इस समय विश्वभर में सबसे सीनियर मोस्ट लीडर मोदी ही हैं। समूचे विश्व में पीएम मोदी को लेकर रुचि बढ़ी है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लेखकों ने उन पर पुस्तकें लिखी हैं। बुक फेस्ट में नरेंद्र मोदी के संघ से लेकर राजनीति, सीएम, पीएम के रूप में सुशासन को लेकर सुधार सहित कई अहम क्षेत्रों को शामिल करते हुए लिखी गई कितावें शामिल की गई थीं।