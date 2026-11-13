Varanasi News: आज 30 मिनट की नागनथैया लीला में 22 फीट के कालियानाग का कान्हा करेंगे मर्दन

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गोस्वामी तुलसीदास के समय से करीब पांच सौ वर्षों से अनवरत चली आ रही नागनथैया लीला की परंपरा शुक्रवार को एक बार फिर जीवंत होगी। इसी दिन भोर में ही श्री संकटमोचन मंदिर के बगीचे में लगे कदंब के वृक्ष की पूजा होगी। इसके बाद कदंब के पेड़ को इस तरह काटा जाएगा कि उस पर चढ़कर भगवान श्रीकृष्ण यमुना रूपी गंगा में कूद सकें। एक पेड़ काटने के एवज में करीब एक हजार पौधे भी लगाए जाते हैं। इसके बाद सुबह ही गंगा में दो बांस गाड़कर उनके सहारे दो कमल पुष्पों के प्रतीक के रूप में पेड़ लगा दिया जाता है।श्रीकृष्ण लीला समिति के अशोक पांडेय ने बताया कि तुलसीघाट पर दोपहर तीन बजे भगवान श्रीकृष्ण की नागनथैया लीला सजेगी। 22 फीट का कालियानाग बनाया गया है। कदंब का पेड़ 20 फीट ऊंचा होगा। लीला में ठीक शाम 4:40 बजे प्रभु कदंब की डाल से कूदेंगे और कालियानाग को नाथकर उसके फन पर नृत्य मुद्रा में बांसुरी बजाते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। इस लीला को देखने के लिए आसपास के घाटों और गंगा में नावों से भीड़ उमड़ेगी। इस लीला के प्रति लोगों में भक्ति और भाव का ही प्रभाव है कि तुलसीघाट गोकुल और उत्तरवाहिनी गंगा यमुना में बदल जाती हैं। इस लीला में नाविक समाज की भी प्रमुख भूमिका होगी। तुलसीदास द्वारा शुरू की गई 22 दिनों की लीला की परंपरा आज भी कायम है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव से लेकर पूतना वध, कंस वध, गोवर्धन पर्वत सहित कई लीलाएं होती हैं।पात्र चयन की चलती रही प्रक्रियानागनथैया लीला के लिए श्रीकृष्ण के पात्र के चयन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार को भी चलती रही। अशोक पांडेय ने बताया कि लीला के दिन ही चयन के लिए आए बच्चों में से एक का चयन किया जाएगा। चयन के दौरान गंगा में कूदने, सात फन वाले नाग को नाथने और नृत्य मुद्रा में श्रद्धालुओं को दर्शन देने सहित सभी प्रक्रियाओं को निभाया जाता है।