फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Today, Baba will grant a divine glimpse to the residents of Kashi while seated on a swing, accompanied by his divine family; the mobile idol of the deity will be adorned in the 'Hariyali Shringar'

Varanasi News: बाबा आज झूले पर सपरिवार काशीवासियों को देंगे दर्शन, बाबा की चल प्रतिमा का होगा हरियाली शृंगार

Fri, 28 Aug 2026 02:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Today, Baba will grant a divine glimpse to the residents of Kashi while seated on a swing, accompanied by his divine family; the mobile idol of the deity will be adorned in the 'Hariyali Shringar'
श्रावण पूर्णिमा पर शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ का सपरिवार काशीवासी झूले पर विराजमान कराकर झुलनोत्सव मनाएंगे। महंत आवास से पालकी से श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर बाबा की पंचबदन चल प्रतिमा जाएंगी। पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को बाबा प्रतिमा का धेनुदुग्धम्: से अभिषेक कर हरियाली शृंगार हुआ। भक्तों ने दर्शन-पूजन किया।
विज्ञापन

श्रावण पूर्णिमा (रक्षाबंधन) पर बाबा की चल प्रतिमा का विश्वनाथ मंदिर में झुलनोत्सव मनाया जाएगा। पूर्व संध्या पर महंत आवास पर संयोजक पं. वाचस्पति तिवारी की अगुवाई में बाबा की चल प्रतिमा का विशेष हरियाली शृंगार कर पूजन हुआ। भगवान शिव परिवार की चल प्रतिमा का ब्रह्म मुहूर्त में पं. सुशील त्रिपाठी के आचार्यत्व में 11 वैदिक ब्राह्मणों ने शृंगार कर विधिवत पूजन-अर्चन किया। संजीव रत्न मिश्र ने बाबा का राजसी और हरियाली शृंगार किया। पं. वाचस्पति तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा पर बाबा की इस चल प्रतिमा का राजसी शृंगार के बाद शाम को टेढ़ीनीम से मंदिर डमरुओं के निनाद और भक्तों के उल्लास के बीच बाबा श्रीकाशी विश्वनाथ धाम नगर भ्रमण करते हुए जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में परंपरागत रूप से झूले पर विराजमान कराकर बाबा का झुलनोत्सव मनाएगा। भक्त बाबा झूला झुलाएंगे। सप्तऋषि आरती के पहले बाबा गर्भगृह में विराजमान होकर शयन आरती तक दर्शन करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed