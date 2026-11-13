Varanasi News: भगवान से संवाद के लिए गुरु, ग्रंथ और गोविंद से करें संपर्क

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वाराणसी। काशी प्रवास कर रहे पुरीपीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने बृहस्पतिवार को अस्सी स्थित पूर्वाम्नाय श्रीदक्षिणामूर्ति मठ में लोगों की जिज्ञासा का समाधान किया। उन्होंने वेदों के गूढ़ भावों को समझाया। कहा कि वेदों को समझना आसान नहीं है। वेदव्यास ने महाभारत और पुराणों के रूप में उनके तात्पर्य को व्यक्त किया। इससे उस समय के सामान्य व्यक्ति भी वेदों के भावों को समझ सके। शंकराचार्य ने उपनिषदों को गाय के रूप में प्रस्तुत करने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता माहात्म्य में अर्जुन को बछड़े और भगवान कृष्ण को दूध निकालने वाले के रूप में दर्शाया गया है। बुद्धिमान व्यक्ति दूध के उपभोक्ता हैं। शंकराचार्य ने कहा कि उपनिषदों में दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का सामंजस्य है। भगवान से सीधे संवाद के प्रश्न पर उन्होंने गुरु, ग्रंथ और गोविंद तीनों से संपर्क को आवश्यक बताया। संवाद