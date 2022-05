{"_id":"627748f853b6ce5524251b6d","slug":"thumri-singer-girija-devi-jayanti-appaji-was-as-good-artist-as-she-sas-good-mother-daughter-talks-on-mothers-day-2022","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ठुमरी साम्राज्ञी की जयंती आज: जितनी अच्छी कलाकार थीं उतनी ही अच्छी मां भी थीं 'अप्पाजी', बेटी बोली- उनके जीवन में अनुशासन बहुत था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sun, 08 May 2022 10:07 AM IST