अंधे मोड़ पर तीन वाहन भिड़े: वाराणसी में डंपर खलासी की मौत, दो चालक गंभीर; हादसे के बाद फोरलेन पर लगा जाम
पिंडरा बाईपास के कथौली मोड़ पर गुरुवार शाम अर्टिगा कार, ट्रेलर और डंपर की भिड़ंत में डंपर के खलासी की मौत हो गई। दोनों अन्य वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हैं। अंधे मोड़ पर हुए हादसे के बाद फोरलेन पर जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है।
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वाराणसी-जौनपुर फोरलेन पर कथौली मोड़ एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। गुरुवार शाम करीब छह बजे पिंडरा बाईपास स्थित इस अंधे मोड़ पर अर्टिगा कार, ट्रेलर और डंपर की भिड़ंत हो गई। हादसे में डंपर का खलासी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, ट्रेलर और कार के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की पहचान नहीं हो सकी है।
जानकारी के अनुसार, जौनपुर से वाराणसी की ओर जा रहे ट्रेलर के सामने अचानक अर्टिगा कार आ गई। कथौली मोड़ पर दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार और ट्रेलर के चालक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। इसी दौरान पीछे से आ रहा डंपर अनियंत्रित होकर ट्रेलर से जा भिड़ा। टक्कर के दौरान डंपर का खलासी सड़क पर गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।
हादसे की सूचना पर पहुंची फूलपुर पुलिस ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रेलर के चालक को गंभीर हालत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय भेजा गया, जबकि कार चालक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
तीन वाहनों की भिड़ंत के बाद वाराणसी-जौनपुर फोरलेन पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। पुलिस ने घंटों मशक्कत कर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।
अंधा मोड़ बना दुर्घटनाओं का हॉटस्पॉट
स्थानीय लोगों के अनुसार कथौली मोड़ को पहले से ही दुर्घटना हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके बावजूद यहां स्पीड ब्रेकर और अन्य जरूरी सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं। अंधा मोड़ होने के कारण वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहनों का अंदाजा नहीं लग पाता। लोगों ने संबंधित विभाग से यहां चेतावनी संकेतक, स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराने की मांग की है।
थानाध्यक्ष विकास मौर्य ने बताया कि मृतक और घायलों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य करा दिया गया है।