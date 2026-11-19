वाराणसी-जौनपुर फोरलेन पर कथौली मोड़ एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। गुरुवार शाम करीब छह बजे पिंडरा बाईपास स्थित इस अंधे मोड़ पर अर्टिगा कार, ट्रेलर और डंपर की भिड़ंत हो गई। हादसे में डंपर का खलासी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, ट्रेलर और कार के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की पहचान नहीं हो सकी है।

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जानकारी के अनुसार, जौनपुर से वाराणसी की ओर जा रहे ट्रेलर के सामने अचानक अर्टिगा कार आ गई। कथौली मोड़ पर दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार और ट्रेलर के चालक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। इसी दौरान पीछे से आ रहा डंपर अनियंत्रित होकर ट्रेलर से जा भिड़ा। टक्कर के दौरान डंपर का खलासी सड़क पर गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, जौनपुर से वाराणसी की ओर जा रहे ट्रेलर के सामने अचानक अर्टिगा कार आ गई। कथौली मोड़ पर दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार और ट्रेलर के चालक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। इसी दौरान पीछे से आ रहा डंपर अनियंत्रित होकर ट्रेलर से जा भिड़ा। टक्कर के दौरान डंपर का खलासी सड़क पर गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।