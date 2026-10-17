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Varanasi News: आईआईवीआर में तीन नई शोध सुविधाओं का होगा उद्घाटन

Sat, 17 Oct 2026 02:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:38 AM IST
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Three new research facilities to be inaugurated at IIVR
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय सब्जी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट 17 अक्तूबर को आईआईवीआर का दौरा करेंगे। उनके साथ उप-महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. देवेंद्र कुमार यादव, उप-महानिदेशक (कृषि प्रसार) डॉ. राजवीर सिंह और परिषद के सहायक महानिदेशक डॉ. सुधाकर पांडेय भी रहेंगे। सभी अतिथि परिसर में पौधरोपण करेंगे। वह हाईटेक ग्रीनहाउस और स्पीड ब्रीडिंग सुविधा, बायोसेफ्टी लेवल थ्री प्रयोगशाला, जीनोम संपादन प्रयोगशाला जैसी अत्याधुनिक शोध मशीनों का उद्घाटन करेंगे। संस्थान के निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि इस दौरान किसानों और किसान उत्पादक संगठनों के साथ संवाद भी होगा। इसमें सब्जियों के साथ दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी।
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