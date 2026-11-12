यूपी: विधानसभा चुनाव से पहले बलिया पुलिस में बड़ा फेरबदल, 43 दरोगाओं के तबादले; एसपी ने जारी किया आदेश

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के मद्देनजर बलिया पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने जनहित और प्रशासनिक आधार पर 10 चौकी प्रभारियों समेत कुल 43 उपनिरीक्षकों का स्थानांतरण किया है। इस फेरबदल में जिले की कई महत्वपूर्ण पुलिस चौकियों के प्रभारी बदल दिए गए हैं। स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।

विज्ञापन





पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। जिले में लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कई उपनिरीक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, कुछ चौकी प्रभारियों को थानों और अन्य चौकियों में भेजा गया है।