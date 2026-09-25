चोरी के तीन आरोपी गिरफ्तार: नशे की लत, महंगे शौक पूरे करने को बंद घरों में करते थे चोरी; सात लाख का माल बरामद

बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह के तीन आरोपितों को सारनाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान गौरव राय उर्फ गोलू पंडित (20), इरसाद (18) और विजय चौहान उर्फ लकी चौहान (18) के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 हजार रुपये नकद, करीब दो किलोग्राम पीली धातु समेत करीब सात लाख रुपये कीमत का सामान बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपित नशे के आदी हैं और नशे की लत तथा अपने शौक पूरे करने के लिए बंद मकानों में चोरी करते थे।

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थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि 23 सितंबर की रात पुलिस फरीदपुर अंडरपास के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ चोर चोरी के सामान का बंटवारा करने के लिए अंडरपास के नीचे जुटे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर पांच लोगों को पकड़ लिया। इनमें तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके अन्य सहयोगियों और एक बाल अपचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।