Varanasi News: कलश शोभायात्रा के साथ शुरू हुई शिव महापुराण कथा

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कलश शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं और भक्तजन शामिल हुए। धार्मिक वातावरण में विधि-विधान से कलश पूजन के बाद कथा का शुभारंभ किया गया। कथा व्यास काशी धर्मपीठाधीश्वर स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज ने श्री शिव महापुराण कथा के महात्म्य का वर्णन किया।उन्होंने कहा कि कथा के दौरान 27 सितंबर तक भगवान शिव की महिमा, शिव तत्व, भक्ति, ज्ञान और धर्म से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। कथा प्रतिदिन अपराह्न तीन से शाम सात बजे तक होगी। कथा में देशभर से आए श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। यजमान नोएडा निवासी संध्या पांडेय और आरपी पांडेय रहे।