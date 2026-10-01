Varanasi News: लगातार चौथे वर्ष कला संकाय ने जीती वॉलीबॉल की ट्रॉफी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:41 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:41 PM IST
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विवि क्रीड़ा परिषद बीएचयू की ओर से अंतर-संकाय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल बृहस्पतिवार को एंफीथियेटर मैदान पर संपन्न हो गया। फाइनल में कला संकाय ने वाणिज्य संकाय की टीम को हराकर लगातार चौथे वर्ष खेल कैलेंडर की पहली ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वाणिज्य संकाय की टीम उपविजेता रही और राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकच्छा ने तीसरा स्थान हासिल किया। कला संकाय और वाणिज्य संकाय के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। कला संकाय ने सीधे सेटों में 28-26 और 25-20 से जीत दर्ज की। तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में आरजीएससी बरकच्छा की टीम ने सीधे सेटों में 25-20 और 25-22 से जीत हासिल की।
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