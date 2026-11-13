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Varanasi News: बापू धाम 9 घंटे देर से पहुंची स्टेशन

Fri, 13 Nov 2026 12:56 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:56 AM IST
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The Bapu Dham [train] arrived at the station 9 hours late.
मिर्जापुर रूट की सभी ट्रेनें ट्रैक पर लौट आई लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर डायवर्जन का असर दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी दिखाई दिया। बापूधाम, दानापुर उधना सहित कई ट्रेनें विलंब से स्टेशन पर पहुंचीं।
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इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मिर्जापुर रूट पर बुधवार को कुछ कार्य होने के कारण कई ट्रेनों को ज्ञानपुर रोड से होकर वाराणसी या प्रयागराज भेजा गया।
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ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर बृहस्पतिवार को साप्ताहिक हावड़ा एक्सप्रेस दो घंटे, बनारस सुपरफास्ट 2़ 39 घंटे, बापू धाम 9 घंटे , सुपौल विशेष ट्रेन एक घंटे, दानापुर सुपरफास्ट 9घंटे, ग्वालियर स्पेशल 8 घंटे विलंब से पहुंची।
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इसी तरह बनारस प्रयागराज मेमू 40 मिनट, स्वतंत्रता सेनानी 2.24, गुवाहटी स्पेशल 2.29, विभूति एक्सप्रेस 1 घंटे की देरी से पहुंची।
स्टेशन अधीक्षक वीरेंद्र दूबे ने कहा कि डायवर्जन के साथ ही कोहरे से भी ट्रेनें विलंबित हो रही हैं। संवाद
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