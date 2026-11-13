Varanasi News: बापू धाम 9 घंटे देर से पहुंची स्टेशन

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इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मिर्जापुर रूट पर बुधवार को कुछ कार्य होने के कारण कई ट्रेनों को ज्ञानपुर रोड से होकर वाराणसी या प्रयागराज भेजा गया।ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर बृहस्पतिवार को साप्ताहिक हावड़ा एक्सप्रेस दो घंटे, बनारस सुपरफास्ट 2़ 39 घंटे, बापू धाम 9 घंटे , सुपौल विशेष ट्रेन एक घंटे, दानापुर सुपरफास्ट 9घंटे, ग्वालियर स्पेशल 8 घंटे विलंब से पहुंची।इसी तरह बनारस प्रयागराज मेमू 40 मिनट, स्वतंत्रता सेनानी 2.24, गुवाहटी स्पेशल 2.29, विभूति एक्सप्रेस 1 घंटे की देरी से पहुंची।स्टेशन अधीक्षक वीरेंद्र दूबे ने कहा कि डायवर्जन के साथ ही कोहरे से भी ट्रेनें विलंबित हो रही हैं। संवाद