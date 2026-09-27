Varanasi News: गंगा में नहाते समय किशोर डूबा, जानता था तैरना

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पुलिस मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ की मदद से तलाश शुरू कराई। अंधेरा होने और गंगा में तेज बहाव के कारण शनिवार रात सर्च अभियान रोकना पड़ा। अब रविवार को दोबारा तलाश अभियान चलाया जाएगा। सूचना मिलने पर पिता उज्ज्वल विश्वास भी रविदास घाट पहुंचे। वह नगवा क्षेत्र में पत्नी और दो बेटों के साथ रहते हैं। परिजनों के अनुसार, शिवम शादी-विवाह में खाना बनाने वाले कारीगरों के साथ काम करता है। थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि खोजबीन जारी है। संवाद