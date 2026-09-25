Varanasi News: रेलवे काॅलोनियों, स्टेशन पर पानी की गुणवत्ता जांच करने पहुंची टीम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:51 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:51 AM IST
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पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल की ओर से रेलवे स्टेशन और रेलवे काॅलोनियों सहित अन्य जगहों पर पानी की गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है। विशेष अभियान के तहत हो रही जांच में रेलवे की ओर से एक टीम पानी का सैंपल लेकर उसकी जांच करेगी। स्टेशनों पर वाटर बूथ, हैंडपंप, वाटर वेडिंग मशीन, पानी की टंकियों, वाटर कूलर के साथ ही पाइपलाइनों की नियमित जांच कराई जा रही है। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों की एक टीम जांच के लिए लगाई गई है। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि अवशिष्ट क्लोरीन परीक्षण प्रतिदिन क्लोरोस्कोप के माध्यम से किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट हर सप्ताह एचआई-मीडिया किट्स से किए जा रहे हैं। पानी के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण राज्य सरकार की लैब में प्रत्येक छह माह में कराया जाता है।
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