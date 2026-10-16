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Varanasi News: शिक्षक हितों की आवाज उठाने वालों को वोट देेंगे शिक्षक

Fri, 16 Oct 2026 02:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:18 AM IST
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Teachers will vote for those who raise their concerns.
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से शिक्षक और स्नातक निर्वाचन को लेकर सदस्यों को जागरूक किया जा रहा है। महासंघ के पूर्व अध्यक्ष डॉ. दीनानाथ सिंह, पूर्व संयुक्त महामंत्री डॉ. जगदीश सिंह दीक्षित, प्रदेश प्रभारी प्रो.राघवेंद्र पांडेय ने एक बयान जारी कर बताया कि आगामी 23 अक्तूबर को होने वाले चुनाव में बड़ी संख्या में शिक्षक एवं स्नातक मतदाता मतदान करेंगे। पदाधिकारियों ने कहा कि जो प्रत्याशी प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की समस्याओं के सुधार एवं समाधान की बात खुलकर विधान परिषद में कहे उसी को अपना मत देने की जरूरत है। लंबे समय से प्राथमिक शिक्षकों के पदोन्नति, स्थानांतरण की समस्या का हल नहीं हो रहा है। टेट से छुटकारा नहीं किया जा रहा है।
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