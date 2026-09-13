Varanasi News: बीएचयू में सम्मानित हुई साहित्य को बढ़ावा देने वाली प्रतिभाएं

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इस दौरान साहित्य सृजन में अहम भागीदारी निभाने वाले आशुतोष कुमार विनायक को मानस साहित्यसेवी सम्मान, प्रो अखिलेश चंद्र को मानस शब्द शिल्पी सम्मान, डॉ. माधुरी त्रिपाठी को मानस काव्य शिखर सम्मान, गोलेंद्र पटेल को युवा काव्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। लाइव चित्रकारी के लिए डॉ शालिनी सिंह के नेतृत्व में सतीश कुमार पटेल, शिवानी कुमारी, रोशनी सिंह चौहान, विजय नंदन, आशीष राय व खुशदीप को मानस कला सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रो. श्रीप्रकाश शुक्ल ने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रो. कमलेश वर्मा, डॉ. रविनंदन सिंह, डॉ. प्रीति विश्वकर्मा, डॉ. विभा शंकर मौजूद रहे।

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बीएचयू के भोजपुरी अध्ययन केंद्र और मानस पत्रिका के तत्वावधान में आयोजित हिंदी भाषा उत्सव में साहित्य से जुड़े बिंदुओं पर वक्ताओं ने बातचीत की। भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में साहित्य को बढ़ावा देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ कवि व साहित्यकार प्रो. श्रीप्रकाश शुक्ल ने डॉ. आर्यपुत्र दीपक द्वारा संपादित मानस पत्रिका के नए अंक का लोकार्पण किया।