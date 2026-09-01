स्वाइन फ्लू का खतरा: अस्पतालों में बुखार वाले मरीजों के लिए फीवर डेस्क, हो रही थर्मल स्क्रीनिंग

स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले के सरकारी अस्पतालों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यहां बेड रिजर्व रखने के साथ ही फीवर डेस्क बनाई गई है। रोजाना इन अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर बुखार से पीड़ित 500 से ज्यादा लोग डॉक्टर को दिखा रहे हैं। इस डेस्क के माध्यम से ओपीडी और इमरजेंसी में आने वाले बुखार से पीड़ित मरीजों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है।

विज्ञापन