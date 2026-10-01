Varanasi News: जियो फाइबर में ऑफर का लालच देकर 16,999 रुपये की ठगी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:56 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
वाराणसी। जियो फाइबर में ऑफर दिलाने का लालच देकर साइबर ठग ने रजनीकांत मिश्रा के खाते से 16,999 रुपये ट्रांसफर करा लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने पुलिस लाइन साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल खाते से जुड़े विवरण के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सिगरा थाना क्षेत्र के चंदुआ छित्तूपुर निवासी रजनीकांत मिश्रा के मोबाइल पर अजमल नाम के व्यक्ति ने फोन किया। उसने जियो फाइबर में ऑफर दिलाने की बात कहकर उन्हें अपने झांसे में ले लिया। बातचीत के दौरान उसने रजनीकांत से 16,999 रुपये एक खाते में ट्रांसफर करा लिए। रकम भेजने के बाद पीड़ित को ठगी का पता चला। प्रभारी साइबर सेल उदयवीर सिंह ने बताया कि खाते के विवरण और अन्य जानकारियों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन