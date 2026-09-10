Varanasi News: स्वर्वेद यात्रा ने मानवता का संदेश फैलाया

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चौबेपुर। सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान ने बुधवार को स्वर्वेद यात्रा का आयोजन किया। इसमें सद्गुरु सदाफल देव आप्त वैदिक गुरुकुल के छात्रों ने भाग लिया। यात्रा का उद्देश्य सद्गुरु सदाफल देव के ज्ञान, आत्मज्ञान, शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश फैलाना था। इसका लक्ष्य समाज में नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी था। यह यात्रा गुरुकुल परिसर से शुरू होकर आसपास के गांवों से होते हुए स्वर्वेद महामंदिर धाम पहुंची। छात्रों ने यात्रा में स्वर्वेद के संदेशों का प्रसार किया। महामंदिर धाम पहुंचकर छात्रों ने सद्गुरु सदाफल देव की प्रतिमा को नमन किया। इस अवसर पर सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने और मानवता व आत्मज्ञान के संदेश को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। संवाद