Varanasi News: विद्यार्थियों को आयुर्वेद के क्षेत्र में स्टार्टअप, अनुसंधान से जोड़ना होगा

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महाविद्यालय सभागार में हुए कार्यक्रम में प्राचार्य प्रो. डीके मौर्य के निर्देशन में यूजी, पीजी के विद्यार्थियों को आयुर्वेद के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान, नवाचार से जुड़ी जानकारियां दी गईं। विशेष व्याख्यान में डॉ. प्रकाश राज सिंह ने आयुर्वेद के क्षेत्र में स्टार्टअप नेटवर्किंग की संभावनाओं पर कहा कि विद्यार्थियों के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। डॉ. रामनिहोर तपसी ने रिसर्च इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आयुर्वेद शिक्षा के क्षेत्र में एआई की उपयोगिता समय की मांग बताई। अध्यक्षता करते हुए प्रो. संजय पांडेय ने छात्रों को रिसर्च पब्लिकेशंस, एमओयू के बारे में बताया। इस दौरान डॉ. अंकित कुमार गुप्ता, डॉ. अतुल कुमार, डॉ. रिचा पाठक, डॉ. निरंजन सोनकर मौजूद रहे।

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राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में मंगलवार को आयुर्वेद दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें विद्यार्थियों को स्टार्टअप, अनुसंधान से जोड़ने का संकल्प लिया गया। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से एमओयू, नवाचार को बढ़ावा देने की पर चर्चा हुई।