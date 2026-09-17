‘बार-बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल’: पीएम मोदी के जन्मदिन पर गूंजे गीत, मां गंगा को 76 मीटर चुनरी अर्पित

नमामि गंगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर मां गंगा को 76 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की। यह आयोजन सामने घाट पर पूरे विधि विधान से किया गया। इस दौरान नमामि गंगे के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की।

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चुनरी को प्रसाद स्वरूप जरूरतमंदों में वितरित किया गया। कार्यक्रम में ‘बार-बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल’ जैसे गीत गूंजे। ‘शांताकारं भुजगशयनम्’ सहित वैदिक मंत्रों का पाठ भी हुआ। आरती के बाद लोगों के बीच मिठाई का वितरण किया गया। इस दौरान ‘भारत माता की जय’ के जयकारे भी लगाए गए।नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने प्रधानमंत्री के लिए बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। राजेश शुक्ला नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर भी हैं। आयोजन में राजेश शुक्ला, सुभाष श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार पाण्डेय, लल्लन सिंह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और सैकड़ों नागरिक शामिल हुए।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास करना है। इसका मंत्र "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व विकास और गरीब कल्याण देखा है।